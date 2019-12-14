Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам дипломата, сейчас киевские власти "пытаются сделать все, что в рамках Минска".
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