Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейКиев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги

Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.
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Украина не выплатила обещанные пленным деньги

Известия09:14

Журналист: Зеленский бросил «патриотов Украины» на произвол судьбы

Красная весна07:53

Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Газета.Ru08:16

Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги

Национальная служба новостей08:02

Украинские власти оставили без денег бывших пленных

РЕН ТВ08:44

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Lenta.ru07:02

Украина уже забыла о тех, кого вернула после последнего обмена военнопленными

Новостной фронт04:07
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Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
РБК 08:48
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
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Политика

Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru 09:25
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Общество

В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.
РИА Новости 09:40
Политика

По поводу «восстановления» Романа Насирова

Решение вынесено и вступило в силу.
Голос Правды 08:23
Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Спорт

Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

Городской телеканал (Брянск) вчера в 11:24
Экономика

В пострадавшем от потопа Тулуне создают новое производство

Правительство Иркутской области одобрило заявку первого потенциального резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в пострадавшем от мощнейшего наводнения Тулуне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21 февраля в 03:19
Авто

Состоялась премьера электрического Renault Twingo Z.E

Французский автопроизводитель представил электрокар Twingo Z.E. Компания Renault представила компактный Twingo Z.E. Автомобиль сохранил практичность бензиновых версий, однако место классического ДВС у него занял электромотор мощностью 82 л.с. и 160 Нм крутящего момента.
Тарантас Ньюс 08:20
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Политика

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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Происшествия

80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска

Сегодня около 12 часов дня на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер 80-летний мужчина.
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Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Происшествия

В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка.
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Армия и оружие

США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

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Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

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Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Shraibikus News 22 февраля в 14:51
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
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Общество

Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая

Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Говорит Москва 08:15
Армия и оружие

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска

Интерфакс вчера в 18:33
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Петербурженка на Mini Cooper упала в реку Фонтанку

Утром 24 февраля молодая петербурженка за рулем автомобиля Mini Cooper на набережной Фонтанки не справилась с управлением.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
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Лаос обслужит матч «Реал» — «Барселона»

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В Италии шестой человек скончался от коронавируса

Жертвой коронавируса в Италии стал шестой человек. Ранее сайт kp.ru сообщал о вспышке коронавируса в стране.
Комсомольская правда 08:57
Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
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Юрий Евгеньевич Бутусов
Украинский журналист
Украинский журналист. Главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель Зеркала недели.
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