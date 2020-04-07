Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

Известия09:46

«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

РИА Новости10:16

«Нафтогаз» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

ТАСС09:52

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Взгляд.ру09:50

В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

РБК11:23

«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

News.ru09:44

Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

Lenta.ru09:44
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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
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Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
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Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют

Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
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Заражение коронавирусом подтвердилось еще у двух пациентов в Кузбассе

Диагноз COVID-19 подтвердился еще у двух пациентов в Кузбассе, прилетевших из Москвы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

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Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
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Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
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Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания.
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Жители района Якутии пили некачественную воду

Прокуратурой Томпонского района в феврале 2020 года осуществлен выезд в отдаленный населенный пункт Томпонского района – с. Тополиное, где в ходе личного приема граждан прокурору поступило обращение по вопросу снижения качества питьевой воды, поставляемой Томпонским филиалом ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия )".
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В Приамурье на COVID-19 обследовано более 2200 человек

Благовещенск, 6 апреля 2020, 07:59 — REGNUM В Приамурье, по состоянию на 5 апреля, на наличие коронавируса COVID-2019 обследован 2261 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Пропускной режим начал действовать во Владивостоке

Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.
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По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
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Сегодня вечером по Омску пронесся обещанный ураган. Шквалистый ветер оставил после себя множество разрушений.
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Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
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В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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В США арестован создатель Covid-19 для Китая

В США арестован предполагаемый создатель вируса Covid-19, который продал его Китаю.
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Врач назвала препараты, которых не должно быть в «карантинной аптечке»

Татьяна Романенко напомнила, что все эти средства можно использовать и без назначения врача, но при недомогании всегда лучше обращаться за профессиональной медицинской помощью, в том числе удаленно.
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Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля.
Амур.инфо 05:49
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
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