Экономика
Газета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Происшествия
В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня
В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Авто
Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют
Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
Происшествия
Заражение коронавирусом подтвердилось еще у двух пациентов в Кузбассе
Диагноз COVID-19 подтвердился еще у двух пациентов в Кузбассе, прилетевших из Москвы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
Происшествия
Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Общество
Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом
Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания.
Происшествия
Жители района Якутии пили некачественную воду
Прокуратурой Томпонского района в феврале 2020 года осуществлен выезд в отдаленный населенный пункт Томпонского района – с. Тополиное, где в ходе личного приема граждан прокурору поступило обращение по вопросу снижения качества питьевой воды, поставляемой Томпонским филиалом ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия )".
Происшествия
В Приамурье на COVID-19 обследовано более 2200 человек
Благовещенск, 6 апреля 2020, 07:59 — REGNUM В Приамурье, по состоянию на 5 апреля, на наличие коронавируса COVID-2019 обследован 2261 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Общество
Пропускной режим начал действовать во Владивостоке
Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.
Авто
Самый дорогой Lada Xray Cross будет стоить дороже 1 млн рублей
По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
Происшествия
Ураган срывал в Омске крыши и ломал деревья
Сегодня вечером по Омску пронесся обещанный ураган. Шквалистый ветер оставил после себя множество разрушений.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Наука
В США арестован создатель Covid-19 для Китая
В США арестован предполагаемый создатель вируса Covid-19, который продал его Китаю.
Здоровье
Врач назвала препараты, которых не должно быть в «карантинной аптечке»
Татьяна Романенко напомнила, что все эти средства можно использовать и без назначения врача, но при недомогании всегда лучше обращаться за профессиональной медицинской помощью, в том числе удаленно.
Общество
Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу
Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.