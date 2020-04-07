Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

РБК11:23

«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

РИА Новости10:16

«Нафтогаз» решил предъявить новые претензии Газпрому

Взгляд.ру09:50

«Нафтогаз» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

ТАСС09:52

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

Известия09:46

«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

News.ru09:44

Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

Lenta.ru09:44
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
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Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери

В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
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Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
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Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru 10:13
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Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
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Экономика

Под кредитные каникулы не попадет две трети ипотечных займов

Уточнения правительства о размерах кредитов, которые подпадают под действие кредитных каникул, сократили количество заемщиков, претендующих на отсрочку, свидетельствует статистика, которую РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй.
РБК вчера в 10:35
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Нерабочие дни могут отменить через неделю в России

Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
Absolut TV 13:17
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Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

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Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru вчера в 16:58
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Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru вчера в 07:01
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Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 15:20
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Данные от волонтеров помогли алгоритмам пересчитать пингвинов

Первый, Pengbot, основан на алгоритме компьютерного зрения, а второй — на кластеризации по данным, размеченным волонтерами.
N+1 07:15
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Рейс из Хабаровска в Сеул за россиянами вновь отложен

Московский Комсомолец 20:02
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
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В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса

Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS COV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.
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Общество

В Китае разблокировали выезд из Ухани

Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
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Армия и оружие

Пентагон развернет ячеистую спутниковую сеть в 2022 году

Как пишет C4ISRNET, победителей тендера планируется выбрать уже в августе, а летом 2022 года военные намерены запустить первый сегмент сети, состоящий из 20 космических аппаратов.
N+1 06:33
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
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Лукашенко пригрозил распустить правительство из-за дефицита масок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство, если в республике не будет решена проблема с наличием средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:09
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
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В Dota 2 вышел патч 7.25c. Ослаблены Snapfire и Wraith King

Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.
Чемпионат 04:34
Общество

Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Число погибших в США от коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 11 тыс. человек.
Взгляд.ру 13:35
Армия и оружие

Исполняется 75 лет боям армии СССР за освобождение Вены от нацистов

5-го апреля 2020 года исполняется ровно 75 лет с момента начала боев советских войск за освобождение от оккупантов австрийской столицы Вены.
Военное дело 05 апреля в 05:44
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Австрия смягчает карантинный режим

Себастьян Курц, канцлер из Австрии, сообщил, что со следующей недели будут постепенно смягчаться карантинные меры для предотвращения активного распространения коронавируса.
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