Экономика
Газета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Спорт
Слух: Activision планирует четыре новых Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered вышла 31 марта на PS4 (кроме России). 30 апреля игра появится на PC и Xbox One.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
Число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи, за сутки скончались более 700 человек, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Политика
Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса
Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Экономика
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Общество
Минкомсвязи включило в список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации
Минкомсвязи включило в список "социально значимых" ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса
Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Здоровье
Новый врио главы Коми принял ряд антивирусных решений
Ежедневно в вечернее время новый врио главы Коми Владимир Уйба обращается к жителям республики по видео, где озвучивает все свои идеи.
Общество
Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ
Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Кино
Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев
Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Общество
Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо
6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.