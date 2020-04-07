Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
Читать в источнике
Комментировать392

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

РБК11:23

«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

News.ru09:44

«Нафтогаз» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

ТАСС09:52

Нафтогаз решил предъявить новые претензии Газпрому

Взгляд.ру09:50

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

Известия09:46

«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

РИА Новости10:16

Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

Lenta.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Спорт

Слух: Activision планирует четыре новых Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered вышла 31 марта на PS4 (кроме России). 30 апреля игра появится на PC и Xbox One.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:00
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

Число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи, за сутки скончались более 700 человек, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
РИА Новости 11:39
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Политика

Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса

Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Вестник Кавказа 11:05
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 08:24
Экономика

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Общество

Минкомсвязи включило в список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации

Минкомсвязи включило в список "социально значимых" ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации.
Эхо Москвы 14:02
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Известия 10:12
Здоровье

Новый врио главы Коми принял ряд антивирусных решений

Ежедневно в вечернее время новый врио главы Коми Владимир Уйба обращается к жителям республики по видео, где озвучивает все свои идеи.
SM News 06:31
Общество

Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ

Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Коммерсантъ 04:59
Гаджеты

В линейку Apple iPhone 12 войдет четыре смартфона

Astera 08:46
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Кино

Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев

Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Sibnet Новости 07:37
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Общество

Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо

6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.
News.ru вчера в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное