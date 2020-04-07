Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

РБК11:23

«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

News.ru09:44

«Нафтогаз» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

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Взгляд.ру09:50

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

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«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

РИА Новости10:16

Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

Lenta.ru09:44
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Стоимость нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже $32 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 7 апреля.
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Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах

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Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

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Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

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РИА Новости 14:21
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
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Экономика

МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса

Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
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Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
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Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания

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Киберспорт

RAMZEs извинился за неподобающее поведение в матчмейкинге Dota 2

На неподобающее поведение RAMZEs в матчмейкинге Dota 2 обратили внимание пользователи reddit.
CyberSport.ru 15:25
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Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Автоспорт

Гран-при Канады «Формулы-1» перенесен на неопределенный срок

Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.
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В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Происшествия

Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.
РБК 05 апреля в 02:05
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
РИА Новости 09:22
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Единоборства

Тренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

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У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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Топ-менеджеры «Ливерпуля» урезали себе зарплату на 25% и не объявили об этом, чтобы не давить на игроков

По информации The Athletic, топ-менеджмент мерсисайдского клуба – гендиректор Питер Мур, операционный директор Энди Хьюз и управляющий директор Билли Хоган сократили себе зарплату на 25%.
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В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
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Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса

Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
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Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
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В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров

Во вторник, 7 апреля, в Петербурге началось обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для отдельных категорий жителей Северной столицы.
Форпост Северо-Запад 09:34
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
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