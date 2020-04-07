Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

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