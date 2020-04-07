Экономика
Газета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $32 за баррель
Стоимость нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже $32 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 7 апреля.
Общество
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Киберспорт
Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch
Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
Авто
В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа
Среди других интересных товарных наименований «АвтоВАЗа», которые до сих по не использовались, стоит отметить Onega, Кам4атка и Xray X. Отметим, что любое из указанных названий компания может использовать в любой момент, так как срок действия свидетельства на них работает в течение 10 лет после регистрации, а позже его можно продлять.
Общество
Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
Политика
La Stampa усмотрела в словах представителя Минобороны РФ угрозу
Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.
Здоровье
Около трети тестов на SARS-CoV-2 оказались ложноотрицательными
ПЦР-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции точны только на 70–80%, сообщил эксперт Минздрава.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Киберспорт
RAMZEs извинился за неподобающее поведение в матчмейкинге Dota 2
На неподобающее поведение RAMZEs в матчмейкинге Dota 2 обратили внимание пользователи reddit.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Автоспорт
Гран-при Канады «Формулы-1» перенесен на неопределенный срок
Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Происшествия
Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Футбол
Топ-менеджеры «Ливерпуля» урезали себе зарплату на 25% и не объявили об этом, чтобы не давить на игроков
По информации The Athletic, топ-менеджмент мерсисайдского клуба – гендиректор Питер Мур, операционный директор Энди Хьюз и управляющий директор Билли Хоган сократили себе зарплату на 25%.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Здоровье
В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров
Во вторник, 7 апреля, в Петербурге началось обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для отдельных категорий жителей Северной столицы.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».