Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
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В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

РБК11:23

«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

РИА Новости10:16

«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

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«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

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ТАСС09:52

Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

Lenta.ru09:44
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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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СБР 10 апреля объявит тренерский штаб сборной России

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Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
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На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
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Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Геннадий Орлов предположил, что некоторые клубы РПЛ не смогут выжить

Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций.
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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
РБК 18:41
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В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
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ФИФА меняет сроки трансферных окон

Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
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В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
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Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
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Общество

США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти

Государству нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе занятости.
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«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
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Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск

Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.
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Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили себе зарплату на четверть

На сокращение заработной платы согласились генеральный директор Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган и операционный директор Энди Хьюз.
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Гаджеты

Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России

В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Газета.Ru 08:19
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В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
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Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»

Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
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В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных

Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
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Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих

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На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы

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Хавбек «Локомотива» Рыбус может продолжить карьеру в Стамбуле

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, сообщил, что польский футболист может перейти в один из турецких клубов.
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Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 02:34
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