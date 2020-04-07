Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

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Футбол Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед» Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.

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Технологии Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.

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Общество Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.

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Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

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