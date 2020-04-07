Экономика
Газета.RuКиев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.
Читать в источнике
Оценить512
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Биатлон
СБР 10 апреля объявит тренерский штаб сборной России
Правление СБР намерено 10 апреля утвердить тренерский штаб российской сборной на следующий сезон, передает ТАCC.
Фигурное катание
Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
Политика
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Здоровье
Клинические исследования препаратов от коронавируса начались в России
Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства проинформировала о начале в РФ сравнительных клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» в рамках лечения инфицированных коронавирусом нового типа.
Футбол
Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»
Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Футбол
Геннадий Орлов предположил, что некоторые клубы РПЛ не смогут выжить
Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Футбол
ФИФА меняет сроки трансферных окон
Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
Технологии
В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Общество
США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти
Государству нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе занятости.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Общество
Застрявших в Сеуле дальневосточников вывезут в Хабаровск
Хабаровск, 6 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.
Футбол
Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили себе зарплату на четверть
На сокращение заработной платы согласились генеральный директор Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган и операционный директор Энди Хьюз.
Гаджеты
Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России
В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Политика
Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»
Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Футбол
Хавбек «Локомотива» Рыбус может продолжить карьеру в Стамбуле
Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, сообщил, что польский футболист может перейти в один из турецких клубов.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.