с чего всё началось

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

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