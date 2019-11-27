Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

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