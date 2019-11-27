Политика
RT на русскомКиев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
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Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, сообщают РИА Новости.
Гаджеты
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Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
Авто
Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией
Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
Футбол
Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Политика
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Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
Кино
Британские режиссеры назвали 96 правил съемки эротических сцен
Специалисты из Профессиональной ассоциации режиссеров Великобритании выпустили для кинематографистов 96 правил, которыми следует руководствоваться во время съемок эротических сцен.
Общество
В центре Киева пропало электричество
В среду, 27 ноября, в центре Киева отключили электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
Гаджеты
Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список
Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
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Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Здоровье
Ученые: Самообследование не спасет от рака груди
Ученые подчеркнули, что самообследование не помогает спастись от рака груди, однако своевременное обнаружение недуга даст возможность начать лечение с более высокими шансами на успешное излечение.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Авто
Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Киберспорт
Игрок в CS:GO помог забанить более 14 тысяч читеров, используя ИИ
Игрок в CS:GO 2Eggs разработал искусственный интеллект HestiaNet, с помощью которого Valve забанила более 14 тысяч читеров.
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили в рамках «Черной пятницы»
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Общество
Как знаки зодиака просят прощения
Если представитель знака просит прощения, он делает это мимоходом, как будто ситуация абсолютно не требует проявления особенного внимания к обиженному им человеку.
Футбол
Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге
Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
Общество
Бутина отозвала апелляцию на приговор в США
Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.
Финансы
Курс НБМ на среду — доллар и евро растут в цене
Вырастут в цене доллар США, евро и украинская гривна, а румынский лей и российский рубль, напротив, подешевеют.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева — о четверном прыжке: «Все ты можешь»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала видео, на котором выполняет четверной тулуп.