Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

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