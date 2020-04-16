Политика
REGNUMОбмен пленными между ДНР и Украиной завершён
Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Здоровье
Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом
По числу зараженных Белоруссия обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился на 397 — до 4 161 человека.
Rambler News Service 06:57
Общество
В Свердловской области выявили еще шесть случаев коронавируса
В четверг, 16 апреля диагноз коронавирус подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» еще у 6 жителей Свердловской области.
Kursk.com 04:28
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Происшествия
В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин
По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество
Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
Политика
Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса
Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание "ТАСС".
Открытый Нижний 13 апреля в 06:54
Спорт
Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе видеоконференции утвердил состав сборной России на сезон-2020/21.
ТАСС Спорт 03:17
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Гаджеты
Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах
Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews 07:12
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
Общество
Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции
Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Политика
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Экономика
АТБ заинтересовались четыре покупателя
Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Энергетика
Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11