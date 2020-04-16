Политика

REGNUMREGNUMОбмен пленными между ДНР и Украиной завершён

Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
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Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
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В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
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Экономика

Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
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Общество

МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
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Общество

Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
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Здоровье

Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом

По числу зараженных Белоруссия обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился на 397 — до 4 161 человека.
Rambler News Service 06:57
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Общество

В Свердловской области выявили еще шесть случаев коронавируса

В четверг, 16 апреля диагноз коронавирус подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» еще у 6 жителей Свердловской области.
Kursk.com 04:28
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Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
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Общество

Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

Ридус вчера в 14:52
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Происшествия

В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин

По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество

Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
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Политика

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса

Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание "ТАСС".
Открытый Нижний 13 апреля в 06:54
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Спорт

Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе видеоконференции утвердил состав сборной России на сезон-2020/21.
ТАСС Спорт 03:17
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Гаджеты

Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах

Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews 07:12
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
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Общество

Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции

Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
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Политика

Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
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Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
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Экономика

АТБ заинтересовались четыре покупателя

Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
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Amazon может приобрести права на название стадиона «Тоттенхэма»

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ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
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В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

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Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

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Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
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