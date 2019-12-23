Политика
КоммерсантъКиев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года
Вопрос обмена обсуждался сторонами сегодня, 23 декабря, в формате видеоконференции. «Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года»,— сказал господин Грызлов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
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Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
— Борис Грызлов, российский политикREGNUM 09:58
с чего всё началось
«Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже»,— сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.Коммерсантъ11:14
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