с чего всё началось

Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Вопрос обмена обсуждался сторонами сегодня, 23 декабря, в формате видеоконференции. «Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года»,— сказал господин Грызлов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Единоборства Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.

Гаджеты Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.

Общество Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.