с чего всё началось

Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

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