Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.
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Борис Грызлов
Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
— Борис Грызлов, российский политикREGNUM 09:58
с чего всё началось
«Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже»,— сообщила на своей странице в Facebook
 пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.
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