с чего всё началось

Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Вопрос обмена обсуждался сторонами сегодня, 23 декабря, в формате видеоконференции. «Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года»,— сказал господин Грызлов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года

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