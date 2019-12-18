Политика
ИзвестияКиев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила делегат от ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
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