Политика

ИзвестияИзвестияКиев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила делегат от ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
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