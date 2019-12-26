Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваКиев и Донбасс обменяют пленных 29 декабря

Как сообщает источник «Интерфакса», обе стороны передадут более 200 пленных в рамках «большого обмена», о котором договорились лидеры «нормандской четвёрки» на саммите в Париже.
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с чего всё началось

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

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Коммерсантъ07:43

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СМИ: Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными

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Киев и Донбасс проведут «Большой обмен» под Горловкой 29 декабря — источник Интерфакса

Эхо Москвы09:32

Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

Интерфакс08:56

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

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