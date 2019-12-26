ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года.

с чего всё началось

Как сообщает источник «Интерфакса», обе стороны передадут более 200 пленных в рамках «большого обмена», о котором договорились лидеры «нормандской четвёрки» на саммите в Париже.

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