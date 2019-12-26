Политика
Говорит МоскваКиев и Донбасс обменяют пленных 29 декабря
Как сообщает источник «Интерфакса», обе стороны передадут более 200 пленных в рамках «большого обмена», о котором договорились лидеры «нормандской четвёрки» на саммите в Париже.
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с чего всё началось
ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года.Коммерсантъ07:43
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Технологии
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Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
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В Абакане горит торговый павильон
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Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
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Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Миланом» в матче Евролиги
ЦСКА победил «Милан» в домашнем матче 16-го тура Евролиги.
Игры
В Epic Games Store раздают FTL: Faster Than Light
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Саша Грей стала стримером на Twitch
Здоровье
Как быстро избавиться от новогоднего похмелья
Алкоголь в новогоднюю ночь особенно опасен, предупреждает эксперт Турищев.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж
Футбол
Месси назвал один из самых значимых своих рекордов
Месси является рекордсменом примеры, имея в активе 432 гола в 463 играх при среднем показателе 0,93 мяча за игру.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)
Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
Наука
Археологи обнаружили древнейшую дамбу у берегов Израиля
Археологи обнаружили остатки древнейшей дамбы у берегов Израиля, сообщается в журнале PLOS ONE. Конструкции около семи тысяч лет.
Происшествия
Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
Семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, которая несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве после избиения тетей, 25 декабря выписали из больницы.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Хоккей
Канада победила США на молодежном ЧМ по хоккею
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
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Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.