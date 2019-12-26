Политика
Газета.Ru«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»
Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знающие о содержании переговоров. По данным издания, обмен осуществят 29 декабря.
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с чего всё началось
ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года.Коммерсантъ07:43
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