Политика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знающие о содержании переговоров. По данным издания, обмен осуществят 29 декабря.
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Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года.
Коммерсантъ07:43

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СМИ: Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными

Телеканал 360°10:32

Киев и Донбасс проведут «Большой обмен» под Горловкой 29 декабря — источник Интерфакса

Эхо Москвы09:32

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

Коммерсантъ07:43

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru08:07

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Lenta.ru07:51

Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

Интерфакс08:56

Формула обмена пленными между Киевом и Донбассом станет известна 28 декабря

REGNUM23 декабря в 10:18
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