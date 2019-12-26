Политика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знающие о содержании переговоров. По данным издания, обмен осуществят 29 декабря.
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с чего всё началось

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала договорились об обмене до Нового года.
Коммерсантъ07:43

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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

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Интерфакс08:56

Украина и Донбасс собрались обменять 200 человек 29 декабря

Московский Комсомолец09:16

Обмен «всех на всех» между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

Комсомольская правда08:16

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru08:07

Киев и Донбасс проведут «Большой обмен» под Горловкой 29 декабря — источник Интерфакса

Эхо Москвы09:32

Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

Коммерсантъ07:43
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