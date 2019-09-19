Энергетика
Газета.RuКиев и Москва обсудят соглашение по транзиту газа в Брюсселе
Условия транзита предполагают прокачку 90 млрд куб. метров в год. Подобные условия не выгодны Москве, поэтому переговоры рискуют затянуться. Переговоры Украины, России и Евросоюза о транзите газа стартуют в четверг, 19 сентября, в столице Бельгии Брюсселе.
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Чем может закончиться третий раунд переговоров о транзите газа через Украину
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