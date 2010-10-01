Происшествия

Rusvesna.suRusvesna.suКиев и США причастны к крушению российского и украинского авиалайнеров: кровавый след из 2001 — версия

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Предлагаем вашему вниманию конспирологическую версию трагических событий с украинским Boeing-737 под Тегераном и российским Ту-154 над Чёрным морем. Отметим, что данная теория в основном укладывается в логическую схему, но ряд её утверждений не имеет на данный момент фактических подтверждений.
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Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием

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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

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При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
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Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
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Экономика

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Московский Комсомолец вчера в 09:10
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Ревизор.ру вчера в 23:39
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РИА Новости вчера в 11:06
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Политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Культура

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Экономика

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Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Российская газета вчера в 11:18
Происшествия

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Городской телеканал (Брянск) вчера в 22:03
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