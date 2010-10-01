Происшествия
Rusvesna.suКиев и США причастны к крушению российского и украинского авиалайнеров: кровавый след из 2001 — версия
Предлагаем вашему вниманию конспирологическую версию трагических событий с украинским Boeing-737 под Тегераном и российским Ту-154 над Чёрным морем. Отметим, что данная теория в основном укладывается в логическую схему, но ряд её утверждений не имеет на данный момент фактических подтверждений.
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Культура
Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
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Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Экономика
Послание Путина тете Клаве не поможет
По данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние отечественных долларовых миллиардеров выросло на $51 млрд, и сегодня Россия, 11-я экономика мира, занимает пятое место на планете по числу сверхбогачей.
Кино
Рене Зеллвегер хотела бы сыграть Бриджит Джонс еще раз
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Единоборства
Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия Как сообщал "Байкал-Daily", сегодня утром возле остановки "Русский драматический театр" в Улан-Удэ произошло ДТП.
Общество
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике ночью произошел в Дятькове
Футбол
Главу РФПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче
Сергей Прядкин — глава РФПЛ был допрошен по делу матча Чайка — Черноморец.