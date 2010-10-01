Предлагаем вашему вниманию конспирологическую версию трагических событий с украинским Boeing-737 под Тегераном и российским Ту-154 над Чёрным морем. Отметим, что данная теория в основном укладывается в логическую схему, но ряд её утверждений не имеет на данный момент фактических подтверждений.

Киев и США причастны к крушению российского и украинского авиалайнеров: кровавый след из 2001 — версия

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

Экономика Послание Путина тете Клаве не поможет По данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние отечественных долларовых миллиардеров выросло на $51 млрд, и сегодня Россия, 11-я экономика мира, занимает пятое место на планете по числу сверхбогачей.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Гаджеты Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+ Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.

Общество Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями» Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.

Энергетика В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

Общество В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

Политика Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.