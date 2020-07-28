Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКиев и Варшава намерены помешать реализации проекта «Северный поток 2»

Согласно сообщению, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль Украины и Польши в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Киев и Варшава намерены препятствовать запуску «Северного потока—2»

Московский Комсомолец20:28

Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока—2»

Коммерсантъ19:31

Киев и Варшава намерены помешать реализации проекта «Северный поток 2»

Интерфакс16:32

Украина и Польша договорились мешать строительству «Северного потока — 2»

Life.ru18:36

Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»

Lenta.ru18:08

МИД Украины: мы и Польша продолжим борьбу против «Северного потока — 2»

REGNUM16:58

Украина и Польша договорились о совместных действиях против «Северного потока-2»

ТК Звезда19:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Моя Москва.онлайн 14:11
114
Происшествия

На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы

Женщина в американском штате Мэн, расположенном на северо-востоке США, скончалась после нападения акулы, сообщает морской патруль штата.
РИА Новости 21:10
Технологии

При просмотре ленты Instagram начал включать камеру

Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
13
Шоу-бизнес

Шейк показала откровенное фото в купальнике для рекламы Кардашьян

Купальник, в который одета российская супермодель, принадлежит бренду Good American.
Слово и Дело 09:12
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
1,2K
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
1,9K
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
504
Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
58
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
167
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
1,5K
Гаджеты

Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа.
3DNews 21:39
Политика

Трамп решил выдвинуть на пост посла США в ФРГ Дугласа Макгрегора

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дугласа Макгрегора на должность американского посла в Германии.
Телеканал RTVI 21:33
Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
740
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
257
Общество

Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 119

Главное за 26 июля В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще четыре смерти инфицированных.
АМИТЕЛ вчера в 08:42
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
107
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
13
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
1,2K
Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
89
Общество

Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
124
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
165
Общество

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

ТАСС 21:13
25
Транспорт

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Интерфакс 18:33
7
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
141
Игры

Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка

Игромания.ру 12:19
3
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
68
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru 10:03
282
Экономика

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
1
Общество

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:23
1,6K
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное