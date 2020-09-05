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РИА Новости
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.В источнике
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РБК

Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

РБКвчера в 14:10
ТАСС

Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

ТАССвчера в 12:26
Коммерсантъ

Киев созывает Трехстороннюю контактную группу в связи с планами ДНР уничтожить его сооружения

Коммерсантъвчера в 13:04
RT на русском

Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

RT на русскомвчера в 13:01
Газета.Ru

Киев созывает Контактную группу из-за угрозы ДНР уничтожить сооружения ВСУ

Газета.Ruвчера в 12:50
Московский Комсомолец

Киев инициирует встречу Контактной группы по Донбассу из-за угроз ДНР

Московский Комсомолецвчера в 12:32
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

РИА Новостивчера в 13:58

Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

Генпрокурор Нью-Йорка собирает жюри присяжных в связи со смертью негра

Нью-Йорк, США, 6 сентября 2020, 02:29 — REGNUM Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс собирает жюри присяжных в связи с судебным разбирательством по делу о гибели негра Дэниела Пруда в ходе задержания в городе Рочестер.
REGNUM19:29

Оппозиция Белоруссии опровергает информацию о внутреннем расколе

Информацию о расколе внутри белорусской оппозиции опровергла бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 5 сентября, отвечая на вопросы зрителей на портале «Youtube».
ИА Красная Веснавчера в 15:45

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новостивчера в 13:28
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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