Секс-педагог рассказала о самой популярной услуге для мужчин

Австралийская секс-педагог и тренер по образу жизни Лени Павлович (Lahnee Pavlovich) рассказала о самой популярной из услуг, которые она оказывает обращающимся к ней мужчинам.