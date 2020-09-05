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РИА Новости
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.В источнике
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РБК

Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

РБКвчера в 14:10
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

РИА Новостивчера в 13:58
Московский Комсомолец

Киев инициирует встречу Контактной группы по Донбассу из-за угроз ДНР

Московский Комсомолецвчера в 12:32
RT на русском

Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

RT на русскомвчера в 13:01
Газета.Ru

Киев созывает Контактную группу из-за угрозы ДНР уничтожить сооружения ВСУ

Газета.Ruвчера в 12:50
Коммерсантъ

Киев созывает Трехстороннюю контактную группу в связи с планами ДНР уничтожить его сооружения

Коммерсантъвчера в 13:04
ТАСС

Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

ТАССвчера в 12:26

Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал посетил Крым

Аксенов сообщил, что рад видеть на крымской земле известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
Политическая Экспертиза18:03
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Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Ранее министерство обороны Индии заявило, что из-за пандемии коронавируса отказывается от участия в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в нескольких южных регионах России.
Газета.Ruвчера в 14:57
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Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ на линии разграничения

Верховный главнокомандующий вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал уничтожить сооружения украинских военных, которые расположены на линии разграничения в Донбассе.
Внешнеэкономические связивчера в 16:00
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