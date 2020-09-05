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РИА Новости
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.В источнике
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Газета.Ru

Киев созывает встречу Контактной группы по ситуации в Донбассе

Газета.Ru02:25
RT на русском

Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

RT на русскомвчера в 13:01
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

РИА Новостивчера в 13:58
Коммерсантъ

Киев созывает Трехстороннюю контактную группу в связи с планами ДНР уничтожить его сооружения

Коммерсантъвчера в 13:04
РБК

Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

РБКвчера в 14:10
Московский Комсомолец

Киев инициирует встречу Контактной группы по Донбассу из-за угроз ДНР

Московский Комсомолецвчера в 12:32
ТАСС

Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

ТАССвчера в 12:26

В России провели более 38,4 миллиона тестов на коронавирус

Более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости01:46
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В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК03:55
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