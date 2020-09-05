В России провели более 38,4 миллиона тестов на коронавирус

Более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.