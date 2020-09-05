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РИА Новости
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.В источнике
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Газета.Ru

Киев созывает встречу Контактной группы по ситуации в Донбассе

Газета.Ru02:25
РБК

Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

РБКвчера в 14:10
Московский Комсомолец

Киев инициирует встречу Контактной группы по Донбассу из-за угроз ДНР

Московский Комсомолецвчера в 12:32
Коммерсантъ

Киев созывает Трехстороннюю контактную группу в связи с планами ДНР уничтожить его сооружения

Коммерсантъвчера в 13:04
RT на русском

Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

RT на русскомвчера в 13:01
РИА Новости

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

РИА Новостивчера в 13:58
ТАСС

Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

ТАССвчера в 12:26

2000 врачей будут привлечены в систему донского здравоохранения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился планами по развитию системы здравоохранения Ростовской области в ходе прямого эфира, который состоялся 5 сентября в социальной сети «Одноклассники».
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:05

Минздрав переписал приказ о первичной аккредитации специалистов

Минздрав разработал и направил в Минюст на регистрацию новый приказ о сроках и этапах первичной специализированной аккредитации выпускников ординатуры по всем 94 специальностям вместо 12, как было ранее.
Medvestnik.ru4 сентября в 05:51

РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
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Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси, решивший не покидать каталонский клуб после встречи отца с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу, разочарован поведением своих партнёров по команде, сообщается в «твиттере» El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero.
Чемпионат19:44