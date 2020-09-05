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Известия

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

РБК14:10
РИА Новости

Киев отреагировал на приказ главы ДНР разрушить незаконные объекты ВСУ

РИА Новости13:58
ТАСС

Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

ТАСС12:26
RT на русском

Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

RT на русском13:01
Газета.Ru

Киев созывает Контактную группу из-за угрозы ДНР уничтожить сооружения ВСУ

Газета.Ru12:50
Московский Комсомолец

Киев инициирует встречу Контактной группы по Донбассу из-за угроз ДНР

Московский Комсомолец12:32
Коммерсантъ

Киев созывает Трехстороннюю контактную группу в связи с планами ДНР уничтожить его сооружения

Коммерсантъ13:04

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Придирчивые подписчики не столько внимания обратили на актрису и поздравление Даны, сколько на ноги Борисовой, и на то, что её наряд её же портит, потому что делает акцент на ноги, которые полностью выдали её возраст.
Территория новостей02:38
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Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины

Публикуем полный текст документа, размещённый на портале правовой информации: Фото: портал правовой информации Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" был подписан Президентом России Владимиром Путиным в октября 2018 года.
Областная газета07:42
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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