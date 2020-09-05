Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Придирчивые подписчики не столько внимания обратили на актрису и поздравление Даны, сколько на ноги Борисовой, и на то, что её наряд её же портит, потому что делает акцент на ноги, которые полностью выдали её возраст.