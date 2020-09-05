Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе
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Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.В источнике
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