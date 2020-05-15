Политика

ТАССТАССКиев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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с чего всё началось
«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении на сайте
 офиса.
RT на русском17:46

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Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

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Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции

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Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

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Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции

Известия17:32

Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

РИА Новости17:31

В Киеве исключили закрепление в конституции особого статуса Донбасса

Московский Комсомолец16:58

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Комсомольская правда17:34
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Экономика

Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе

Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 19:15
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На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru вчера в 14:05
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
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Происшествия

Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане

Пропавшие почти полтора месяца назад двое рыбаков из Маршалловых островов были обнаружены после того, как они 1,6 тысячи км дрейфовали в открытом море.
Газета.Ru 21:36
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Футбол

Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
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Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
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Кино

Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
Газета.Ru вчера в 07:41
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
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Политика

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
RT на русском 17:15
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Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru 16:27
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,6K
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Здоровье

В Петербурге коронавирусный пациент вылечился с помощью плазмы крови

В Петербурге получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с коронавирусной инфекцией.
Поребрик.Медиа 21:26
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
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Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
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Автоспорт

В Renault прокомментировали уход Даниэля Риккардо в McLaren

Руководитель команды Renault Сирил Абитбуль прокомментировал расставание с Даниэлем Риккардо по окончании сезона-2020.
Autosport.com.ru 05:52
Шоу-бизнес

Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей

Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла.
RuNews24.ru 08:43
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Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Телеканал RTVI 16:16
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Московский Комсомолец 11:52
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Общество

Депутаты предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию.
Росбалт 06:03
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Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
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