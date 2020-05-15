с чего всё началось

Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Экономика Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса. 1

Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 1

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 34

Происшествия Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане Пропавшие почти полтора месяца назад двое рыбаков из Маршалловых островов были обнаружены после того, как они 1,6 тысячи км дрейфовали в открытом море. 1

Футбол Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте. 1

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета". 14

Политика Зеленский продлил санкции против российских соцсетей Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны. 46

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 2,4K

Здоровье Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. 250

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 271

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 128

Автоспорт В Renault прокомментировали уход Даниэля Риккардо в McLaren Руководитель команды Renault Сирил Абитбуль прокомментировал расставание с Даниэлем Риккардо по окончании сезона-2020.

Шоу-бизнес Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла. 1

Политика Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". 534