с чего всё началось

Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Здоровье Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. 1,2K

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 659

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 159

Общество Рособрнадзор объявил дату начала ЕГЭ Рособрнадзор предполагает, что сдача единых экзаменов начнется не ранее 19 июня. 117

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Экономика Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов В руках женщин в России находятся капиталы в размере 320 миллиардов долларов - это 11 строчка в рейтинге стран Европы по этому показателю.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Экономика Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства. 58

Культура «Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне Москва, 14 мая 2020, 17:27 — REGNUM 14 мая в 18 часов по московскому времени в популярной ныне системе Zoom будет показана программа «Квартирник БГ».

Футбол Тренер «Аугсбурга» пропустит следующий матч из-за нарушения карантина Главный тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих будет вынужден пропустить ближайший матч чемпионата Германии по футболу с "Вольфсбургом" из-за нарушения правил карантина, сообщается на сайте немецкого клуба.

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона. 52

Общество Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 18

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Происшествия На Камчатке пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной икры Пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной лососевой икры вертолетом из села Тиличики на севере Камчатки, сообщает погрануправление ФСБ по восточному арктическому району.

Происшествия На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией. 69

Гаджеты Apple готовит 10-8-дюймовый iPad и безрамочный iPad mini Американская компания Apple разрабатывает два новых планшета - iPad 10,8 и iPad mini с 9-дюймовым дисплеем, последний получит дизайн от iPad Pro.

Экономика Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих). 2