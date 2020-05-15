Политика
ТАССКиев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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с чего всё началось
«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении на сайте офиса.RT на русскомвчера в 17:46
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В Киеве исключили закрепление в конституции особого статуса Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 16:58
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Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Здоровье
В Китае за сутки выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом
В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13 мая в 23:46
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
Общество
Рособрнадзор объявил дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор предполагает, что сдача единых экзаменов начнется не ранее 19 июня.
Педсовет вчера в 13:36
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Здоровье
Для смягчения режима нет оснований: главный санврач попросил Куйвашева вернуть коронавирусные ограничения
По словам Дмитрия Козловских, основания для перехода на первый этап по снятию ограничений отсутствуют.
66.ru 00:12
Экономика
Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов
В руках женщин в России находятся капиталы в размере 320 миллиардов долларов - это 11 строчка в рейтинге стран Европы по этому показателю.
РЕН ТВ вчера в 17:12
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 12:21
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
RT на русском 13 мая в 05:48
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM вчера в 01:21
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Культура
«Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне
Москва, 14 мая 2020, 17:27 — REGNUM 14 мая в 18 часов по московскому времени в популярной ныне системе Zoom будет показана программа «Квартирник БГ».
REGNUM вчера в 10:27
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей вчера в 15:00
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Футбол
Тренер «Аугсбурга» пропустит следующий матч из-за нарушения карантина
Главный тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих будет вынужден пропустить ближайший матч чемпионата Германии по футболу с "Вольфсбургом" из-за нарушения правил карантина, сообщается на сайте немецкого клуба.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
Общество
Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО вчера в 05:21
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
На Камчатке пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной икры
Пограничники пресекли попытку вывоза нелегальной лососевой икры вертолетом из села Тиличики на севере Камчатки, сообщает погрануправление ФСБ по восточному арктическому району.
РИА Новости 00:49
Происшествия
На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса
Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 00:02
Гаджеты
Apple готовит 10-8-дюймовый iPad и безрамочный iPad mini
Американская компания Apple разрабатывает два новых планшета - iPad 10,8 и iPad mini с 9-дюймовым дисплеем, последний получит дизайн от iPad Pro.
Ридус вчера в 19:15
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17