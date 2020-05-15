с чего всё началось

Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 63

Общество В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом "Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении. 43

Происшествия Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. 283

Политика Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля. 4

Шоу-бизнес Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест На видео Лиза и Гарри по ролям прочитали стихотворение Андрея Усачёва, позже к ним присоединилась Алла Пугачёва, и они хором поздравили всех с Пасхой. 2

Технологии Кибермошенники придумали новый способ обмануть россиян Мошенники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу жителей России во время самоизоляции, об этом предупредила менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 46

Общество Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале. 3

Общество Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг. 4

Происшествия Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Политика Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию. 19

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 656