Политика
РИА НовостиКиев исправил коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке. Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.
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Это не так важно. Там есть референтный текст на английском.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:54
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