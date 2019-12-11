Это не так важно. Там есть референтный текст на английском.

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке. Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.

Футбол Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018 В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

Происшествия Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.

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Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.