Политика

Газета.RuГазета.RuКиев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

"Пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита", - подчеркнул Пушилин. Стоит отметить, что Киев спешно поправил ошибки в публикации итогового документа "нормандского саммита".
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Дмитрий Песков
Это не так важно. Там есть референтный текст на английском.
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