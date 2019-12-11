Политика
РБККиев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи. По его мнению, Киев умышленно исказил текст документа.
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Происшествия
Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже
Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
Политика
На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко
Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
Транспорт
Движение по Крымскому мосту могут ограничить
"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", - говорится в сообщении.
Спорт
НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту
Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон призвал принять жесткие санкции в отношении российского спорта.
Политика
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Авто
Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотографа
В подмосковной деревне Никифорово неподалеку от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины.
Футбол
Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»
Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Игры
Capcom официально анонсировала ремейк Resident Evil 3
В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Никто из украинских экспертов не согласился взять на себя этот процесс. Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Здоровье
В Саратовской области открыты два новых кабинета паллиативной помощи
В Саратовской области с начала года в отделениях паллиативной помощи "пролечено" 2 042 человека, в том числе 50 детей и 1 538 граждан старше трудоспособного возраста.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Здоровье
В Курской области проводится модернизация первичной медпомощи на селе
Проекты по модернизации первичной медицинской помощи обсудили с губернатором Курской области Романом Старовойтом.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Авто
Китайцы начнут печатать на 3D-принтере дешёвый электрокар на пожертвования
Основные части которого планируют распечатать на 3D-принтере.
Происшествия
Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку
Читайте такжеЖительница Уфы, чьи дети пропали вместе с отцом, обратилась к мужу 26 октября 34-летняя жительница Уфы сообщила в правоохранительные органы об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет.
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.