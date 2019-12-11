Политика

РБКРБККиев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи. По его мнению, Киев умышленно исказил текст документа.
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Глава ДНР обвинил Киев в фальсификации коммюнике «нормандской четверки»

Коммерсантъ11:54

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

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Газета.Ru11:26

Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

РИА Новости11:21
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Происшествия

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Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
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Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Игры

Capcom официально анонсировала ремейк Resident Evil 3

В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
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РИА Новости 07:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
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Здоровье

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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

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В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
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Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Никто из украинских экспертов не согласился взять на себя этот процесс. Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации.
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Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко

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Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
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В Курской области проводится модернизация первичной медпомощи на селе

Проекты по модернизации первичной медицинской помощи обсудили с губернатором Курской области Романом Старовойтом.
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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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Китайцы начнут печатать на 3D-принтере дешёвый электрокар на пожертвования

Основные части которого планируют распечатать на 3D-принтере.
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Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

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Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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