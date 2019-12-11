Политика

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На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке. Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.
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Офис Зеленского исправил публикацию текста коммюнике нормандского саммита после обличения в искажениях

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