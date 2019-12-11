На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке. Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.

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Общество Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.

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Шоу-бизнес Петросян прокомментировал слухи о женитьбе Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.

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Общество Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.

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Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.