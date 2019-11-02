с чего всё началось

Украина закрыла небо и запретила судоходство в районе проведения боевых стрельб в акватории Черного моря у Херсонской области. Об этом сообщается в Facebook командования воздушных сил страны.

Киев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря

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