Политика

РБКРБККиев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря

Украина закрыла небо и запретила судоходство в районе проведения боевых стрельб в акватории Черного моря у Херсонской области. Об этом сообщается в Facebook командования воздушных сил страны.
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 «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
РБК09:52

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Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

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Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

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Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Вести.Ru08:36

Киев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря

РБК09:52

Украина запретила судоходство в северной части Черного моря из-за учений

РИА Новости07:59
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Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте. Себастьян Полтер реализовал удар с «точки».
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Леванте — Барселона 3:1

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Газета.Ru 13:09
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Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских

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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом

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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

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Ридус 11:42
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