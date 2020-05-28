Политика
Газета.RuКиев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, разговаривать с республиками бессмысленно и места их властям в будущей системе управления нет.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Политика
Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах
Журналисты напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал список регионов, где наблюдаются наибольшие проблемы с безработицей.
РИА Новости 05:56
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров раскритиковал «липовых» российских звёзд
Наша версия 06:32
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Космос
Корабль Илона Маска стартует с экипажем
Сегодня, 27 мая около полуночи по московскому времени Америка запустит (если не помешает погода) новый частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon с экипажем, анонсировав это событие как "историческое возвращение Соединенных Штатов в пилотируемую космонавтику".
Труд 26 мая в 17:09
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
В Москве с 1 июня разрешат жителям гулять, но в тестовом режиме и по графику, заявил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 08:56
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Экономика
ПФР повысит накопительные пенсии
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны 26 мая в 05:46
Экономика
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Среднемесячная зарплата в отрасли сократится с 41,9 тыс. до 38,7 тыс. руб.
РБК 04:42
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время
«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Общество
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
Пино, покорившая сердце 33-летнего столичного стоматолога Антона Криворотова, предпочитает наряды без изысков.
RuNews24.ru 25 мая в 23:42
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19 не стоит, так как высок риск побочных эффектов.
БИЗНЕС Online 00:15
Общество
В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус
В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers.
Газета.Ru 01:54
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Армия и оружие
Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня
Своё ТВ вчера в 06:20
Технологии
Xiaomi начала тестировать сеть 6G
Китайский технологический гигант Xiaomi начал предварительное тестирование сети шестого поколения.
РБК 06:52
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ
Сегодня стало известно о доступности версии с 8 ГБ оперативной памяти, которая обойдется в 75 долларов.
Megaobzor.com 07:33
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Здоровье
Отменен карантин в поселке Тумботино Нижегородской области
Напомним, первым населенным пунктом Нижегородской области, где был отменен карантин (21 мая) стал поселок Гремячево в Кулебакском районе.
Столица Нижний 03:34
Политика
Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ
Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51