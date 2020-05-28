Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, разговаривать с республиками бессмысленно и места их властям в будущей системе управления нет.

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