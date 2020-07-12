Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКиев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу

Власти Украины выступают за участие США и Великобритании в минском и "нормандском" форматах переговоров по вопросу урегулирования ситуации в Донецкой народной республике. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, который также является представителем Украины в контактной группе.
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Киев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу

Комсомольская правда06:45

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ТАССвчера в 16:34

Украина захотела подключить США и Британию к переговорам по Донбассу

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Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию

Газета.Ruвчера в 16:51

Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу

Московский Комсомолецвчера в 16:50

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Известия00:56
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