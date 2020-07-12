Власти Украины выступают за участие США и Великобритании в минском и "нормандском" форматах переговоров по вопросу урегулирования ситуации в Донецкой народной республике. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, который также является представителем Украины в контактной группе.

Киев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу

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