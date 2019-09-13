Политика

Life.ruLife.ruКиев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года

Как считает Пристайко, задача заключается в том, чтобы приблизить это время. Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава МИД Украины заявил о необходимости принять закон о статусе Донбасса

РБК09:06

На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года

РИА Новости14:39

Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе

Lenta.ru09:33

Украина планирует провести выборы в Донбассе до 2020 года

ТАСС14:50

Глава МИД Украины рассказал об «идеальных» сроках выборов в Донбассе

РЕН ТВ15:07

Украинские власти рассчитывают провести местные выборы в Донбассе до конца года

Эхо Москвы15:30

Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года

Московский Комсомолец14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Спорт

Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина

Вечерний Челябинск 08:58
Культура

Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия

Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Фигурное катание

Ягудин объяснил, чего не хватает российским фигуристам

Чемпионат 17:26
Политика

Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов

Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
БИЗНЕС Online 12:44
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Транспорт

ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах

RT на русском 19:23
Футбол

«Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной» в чемпионате Германии

Футболисты "Вольфсбурга" сыграли вничью с "Фортуной" в матче четвертого тура чемпионата Германии.
РИА Новости 16:57
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Политика

Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском 14:32
Баскетбол

Аргентина вышла в финал чемпионата мира

Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Политика

США ввели санкции против северокорейских хакеров

Минфин США ввел санкции против трех хакерских группировок, которые, по его данным, спонсируются властями Северной Кореи и проводят атаки на критически важную инфраструктуру по всему миру.
Вести.Финанс 12:06
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Здоровье

Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение

Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 11 сентября в 02:37
Технологии

В МЧС РФ рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи.
Радио Sputnik 20:00
Экономика

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Киберспорт

Игроки Team Liquid покинули организацию

CyberSport.ru 09:06
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Шоу-бизнес

«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»

Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер 14:18
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM 14:52
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости 07:18
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное