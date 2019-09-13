Политика

Life.ruLife.ruКиев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года

Как считает Пристайко, задача заключается в том, чтобы приблизить это время. Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава МИД Украины заявил о необходимости принять закон о статусе Донбасса

РБК09:06

На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года

РИА Новости14:39

Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе

Lenta.ru09:33

Украина планирует провести выборы в Донбассе до 2020 года

ТАСС14:50

Глава МИД Украины рассказал об «идеальных» сроках выборов в Донбассе

РЕН ТВ15:07

Украинские власти рассчитывают провести местные выборы в Донбассе до конца года

Эхо Москвы15:30

Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года

Московский Комсомолец14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Политика

Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
Экономика

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Культура

Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»

Суть событий 11 сентября в 05:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Экономика

Минфин не видит смысла стимулировать рост доходов россиян

Не стоит «искусственными способами» подстегивать и рост доходов россиян, полагает он.
Ридус вчера в 17:13
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Технологии

МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва 20:45
Происшествия

В Испании пять человек стали жертвами наводнений

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Эвакуировано уже 3,5 тысячи местных жителей.
Российская газета 19:24
Политика

Сноуден рассказал о своей жизни в России

Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС 17:45
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Политика

Путин проведет встречи с Роухани и Эрдоганом

УтроNews 06:47
Космос

Открыта первая межзвездная комета

Первым был астероид 1I/Оумуаму́а, открытый в 2017 году и первоначально считавшийся кометой.
Популярная механика вчера в 05:35
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Авто

Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы

Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 11 сентября в 08:40
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

Нева Спорт вчера в 19:09
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

Красная весна 17:54
Шоу-бизнес

Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

РИА Новости 18:21
Футбол

Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru 03:19
Наука

В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Культура

В Казани пройдет вручение премии Ага Хана в области архитектуры

Завтра в Казани в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет вручение архитектурной премии Ага Хана, на котором будет присутствовать принц Карим Ага Хан IV.
Республика Татарстан вчера в 02:45
Общество

Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

RT на русском 18:00
Космос

Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути

Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути, Такое открытие исследователям удалось совершить с помощью телескопа MeerKAT, находящегося в расположенной в ЮАР обсерватории.
HotGeo вчера в 14:49
Общество

Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа вчера в 00:09
Религия

У православных начинается новый церковный год

Доступ1 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное