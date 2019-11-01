Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Экономика ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

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Технологии «Правда кофе» запустила сервис распознавания лиц Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.

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