Политика
RT на русскомКиев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Здоровье
Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки
Медиками перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки, от которых разумнее избавиться.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Общество
Гороскоп на 21 ноября: Тельцы, вы чересчур расслабились
Вы чересчур расслабились, решив, что достигли уровня, где все будет происходить само собой.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Политика
В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США
Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Челябинской области ищут 22-летнего солдата-контрактника
Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области ищут 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в Верхних Уфалей ещё 16 ноября.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Приговор бизнесмену Олегу Дроздову по делу о крупном хищении при строительстве мусорного полигона к саммиту АТЭС-2012 отменил Приморский краевой суд 22 ноября, сообщает Интерфакс.
Происшествия
Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей
Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась идеальными формами в бикини
Наталья нежится в солнечных лучах и выглядит довольной, а ее формы идеальными.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Наука
Ученые нашли новую причину депрессии у беременных и молодых мам
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Фигурное катание
В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Происшествия
В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии
У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
Футбол
Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена
Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».
Армия и оружие
Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой
Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
Шоу-бизнес