Политика

RT на русскомRT на русскомКиев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Точилин покинет пост главного тренера «Сочи»

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В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США

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СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

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Вучич опроверг планы Сербии по вступлению в НАТО и ОДКБ

Президент Сербии Александар Вучич, выступая перед журналистами, заявил, что страна не будет вступать ни в Североатлантический альянс, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности.
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По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что в декабре средний показатель температуры воздуха ожидается выше нормы в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
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Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
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Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

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