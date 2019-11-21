Политика

RT на русскомRT на русскомКиев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку – 2»

Известия13:29

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток 2»

РБК13:25

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:26

Украина намерена судиться с Данией из-за «Северного потока — 2»

REGNUM12:34

Украина нашла способ затормозить «Северный поток-2»

Lenta.ru12:32

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку – 2»

РИА Новости12:10

Украина намерена апеллировать решение Дании по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru12:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb вчера в 18:07
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Ведомости 13:57
Общество

Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Хоккей

«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

Московский "Спартак" на своем льду разгромил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:07
Общество

Госдума приняла закон о новом налоге для ИП

Госдума приняла закон о новом налоге для ИП и самозанятых. Правительственный закон прошел 1 чтение.
Упрощёнка 09:22
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
Происшествия

В Петербурге женщина-водитель сбила 12-летнего мальчика на самокате

РБК 13:35
Политика

Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Московский Комсомолец 12:06
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Финансы

Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 02:29
Политика

Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
ФАН вчера в 20:43
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Годовщина Майдана собрала тысячи людей в центре Киева

News.ru 13:24
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Общество

Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
РБК 12:05
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Авто

Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России

Автоновости дня 00:42
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Происшествия

Женщину, бросившую сына в московском нацпарке, отправили на лечение

Женщину, оставившую своего сына в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении.
Интерфакс 11:33
Происшествия

Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован

Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
RT на русском 12:48
Футбол

Киевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»

Аргументы и Факты 10:52
Технологии

Google запустила облачный игровой сервис Stadia

Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 19 ноября в 17:43
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное