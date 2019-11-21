Политика
RT на русскомКиев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Хоккей
«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду разгромил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Госдума приняла закон о новом налоге для ИП
Госдума приняла закон о новом налоге для ИП и самозанятых. Правительственный закон прошел 1 чтение.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Авто
Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Происшествия
Женщину, бросившую сына в московском нацпарке, отправили на лечение
Женщину, оставившую своего сына в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.