Политика

RT на русскомRT на русскомКиев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:26

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку – 2»

РИА Новости12:10

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток 2»

РБК13:25

Украина намерена апеллировать решение Дании по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru12:41

Украина нашла способ затормозить «Северный поток-2»

Lenta.ru12:32

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку – 2»

Известия13:29

Украина намерена судиться с Данией из-за «Северного потока — 2»

REGNUM12:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Общество

Летчикам, посадившим в поле самолет, Путин вручил звезды Героев России

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил звезды Героев России посадившим в кукурузное поле пассажирский самолет Airbus A321 летчиками Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
REGNUM 12:01
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета 07:06
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело 08:03
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Футбол

Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Вести.Ru 10:50
Авто

Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Автоновости дня 07:42
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Политика

Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
РБК вчера в 14:36
Игры

Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

Inc-news.ru 13:37
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 04:37
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Политика

Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям

RT на русском 13:33
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
РБК 06:30
Футбол

«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе

Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
Sportbox.RU 11:02
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Здоровье

Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела

Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
VSE42.RU вчера в 20:16
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Принца Эндрю отстранили от выполнения королевских обязанностей

Принц Эндрю попросил Елизавету II отстранить его от выполнения королевских обязанностей. Об этом сообщили на сайте Букингемского дворца.
Вечерняя Москва 08:36
Общество

В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Россия.Кубань 12:43
Общество

Немецкий детектив собрался в Гаагу на суд по делу MH17

На открытый судебный процесс в Гаагу по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. в качестве свидетеля засобирался частный немецкий детектив Йозеф Реш.
Утро.ru 11:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объявил, когда и где проведет следующий бой

FightTime.ru 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное