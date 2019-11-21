Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

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