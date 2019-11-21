Политика

RT на русскомRT на русскомКиев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:55, Ашберн
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В Челябинской области в следующем году финансирование здравоохранения увеличится аж на три миллиарда рублей.
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Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Запуск «Северного потока-2» перенесли

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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился своим мнением об уходе Ярослава Ракицкого из национальной команды.
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Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
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В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
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Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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Загитова считает четверные прыжки слишком опасными

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
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Под Воронежем призывник 16 раз ударил себя сковородой по голове

С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

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