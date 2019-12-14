Политика
RT на русскомКиев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.РИА Новости15:00
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Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Общество
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Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Фигурное катание
Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Биатлон
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Адвокат историка Соколова рассказал о новой версии защиты
На состояние Олега Соколова в момент убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко могли повлиять принятые им лекарства, заявил адвокат Александр Почуев, 11 декабря сообщает ИА REGNUM.
Политика
Губернаторы Еврейской автономной и Иркутской областей ушли в отставку
Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Политика
Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы
Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Футбол
Педро Роша может перейти во «Фламенго»
Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Авто
Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году
Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
Футбол
Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов
Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
Спорт
Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме
Политика
Скабеева высмеяла слова Зеленского о «ничьей» на саммите в Париже
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о ничьей на переговорах в "нормандском формате" в Париже.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Армия и оружие
Тотальный контроль: «Контейнер» обнаружит авиацию НАТО в Европе и Азии
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Общество
Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США
Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10
Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Политика
В Венгрии положительно оценили энергопотенциал «Турецкого потока»
Надеемся, что к концу 2021 года 9,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках.