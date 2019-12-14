Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.

с чего всё началось

Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

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