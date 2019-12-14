Политика
РИА НовостиКиев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США
Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.RT на русскомвчера в 16:17
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Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Общество
Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Миллионы россиян стали невыездными из-за долгов
Детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена, однако по собранной источником информации, ограничение на выезд может быть наложено на 7–8 млн должников по кредитам, кроме того, потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Авто
Renault выпустит бюджетный кроссовер на базе платформы CMF-A
Новинка построена на базе платформы CMF-A. Кроссовер длиной четыре метра пока известен под индексом HBC.
Хоккей
Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»
В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Армия и оружие
Сирия подтвердила размещение иранской системы ПВО
Арабское информационное издание «Al Masdar News», ссылаясь на интервью с источником в Вооружённых силах Сирии, подтвердило факт размещения на авиабазе Т4 иранской системы противовоздушной обороны.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Политика
Россия и Китай предложат новый курс для решения проблемы КНДР
Россия совместно с Китаем планирует представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы Северной Кореи.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали
Пожар в Санкт-Петербурге, где в пятницу вечером загорелся ангар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидирован.
Спорт
Автобус с олимпийским чемпионом въехал в мост
Одна женщина находится в критическом состоянии. Автобус разбился в четверг, 12 декабря. Он въехал в железнодорожный мост.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Футбол
Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»
Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Общество
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Политика
Новым премьером Британии стал старый премьер
Голоса еще не подсчитаны до конца, но уже ясно, что новым премьером окажется старый — Джонсон, ранее занимавший пост премьер-министра, на этот раз значительно упрочил позиции своих сторонников.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Происшествия
Два человека погибли в Москве при падении машины в реку
В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи об их свадьбе
Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря Петросян женился на Брухуновой.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток
Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ
Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.