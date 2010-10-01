Политика
Новый ДеньКиев намерен добиваться улучшения отношений с Россией
В Киеве под руководством Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает официальный релиз офиса президента страны, на нем рассматривалась национальная стратегия «Безопасность человека – безопасность страны».
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Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Хоккей
«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова
В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
Футбол
Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию
Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
Футбол
Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов
«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг против реформы Конституции
Президент Владимир Путин анонсировал конституционную реформу два дня назад.
Политика
Правительство России в полном составе подало в отставку
В свою очередь Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового состава кабинета министров.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Единоборства
Объявлены официальные гонорары Макгрегора и Серроне за бой на UFC 246
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Хоккей
Овечкин исполнил хет-трик, принеся победу «Вашингтону» в матче НХЛ
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Общество
После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
Политика
Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия
Биатлон
Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Наука
Ученые назвали причину вымирания динозавров
Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.
Общество
Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере
Американского репера Эминема раскритиковали пользователи сети за песню Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by, в которой он пошутил про теракт на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере.
Гаджеты
В России выпустили смартфон для использования в экстремальных условиях
В России выпустили смартфон MIG S6 по цене iPhone, работающий на отечественной ОС Astra Linux, для использования в экстремальных условиях.
Общество
Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих
Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Происшествия
Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.