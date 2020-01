«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.

Американского репера Эминема раскритиковали пользователи сети за песню Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by, в которой он пошутил про теракт на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере.