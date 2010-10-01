Политика

Новый ДеньНовый ДеньКиев намерен добиваться улучшения отношений с Россией

В Киеве под руководством Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает официальный релиз офиса президента страны, на нем рассматривалась национальная стратегия «Безопасность человека – безопасность страны».
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Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины

Царьградвчера в 16:01

Киев готов улучшить отношения с Россией

Профильвчера в 15:50

Киев намерен добиваться улучшения отношений с Россией

Новый Деньвчера в 20:08
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Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Lenta.ru вчера в 16:57
Хоккей

«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова

В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
REGNUM вчера в 23:41
Футбол

Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
РБК вчера в 13:19
Футбол

Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов

«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Спорт-Экспресс вчера в 10:45
Общество

Власти Москвы согласовали митинг против реформы Конституции

Президент Владимир Путин анонсировал конституционную реформу два дня назад.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Политика

Правительство России в полном составе подало в отставку

В свою очередь Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового состава кабинета министров.
Говорит Москва 15 января в 08:33
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Единоборства

Объявлены официальные гонорары Макгрегора и Серроне за бой на UFC 246

Матч ТВ вчера в 20:57
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

REGNUM вчера в 15:43
Хоккей

Овечкин исполнил хет-трик, принеся победу «Вашингтону» в матче НХЛ

Аргументы и Факты вчера в 00:28
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество

После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки

Коммерсантъ вчера в 22:23
Общество

В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость

Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
Российская газета вчера в 02:22
Политика

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Известия вчера в 20:15
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM вчера в 13:01
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 08:03
Наука

Ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.
Известия вчера в 23:11
Общество

Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере

Американского репера Эминема раскритиковали пользователи сети за песню Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by, в которой он пошутил про теракт на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере.
Lenta.ru вчера в 22:33
Гаджеты

В России выпустили смартфон для использования в экстремальных условиях

В России выпустили смартфон MIG S6 по цене iPhone, работающий на отечественной ОС Astra Linux, для использования в экстремальных условиях.
UfacityNews.ru 15 января в 15:42
Общество

Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих

Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
МР7.ру вчера в 08:24
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости вчера в 09:14
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 04:33
Общество

В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.
RT на русском вчера в 23:00
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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