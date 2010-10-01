Политика

Новый ДеньНовый ДеньКиев намерен добиваться улучшения отношений с Россией

В Киеве под руководством Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает официальный релиз офиса президента страны, на нем рассматривалась национальная стратегия «Безопасность человека – безопасность страны».
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Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины

Царьград16:01

Киев готов улучшить отношения с Россией

Профиль15:50

Киев намерен добиваться улучшения отношений с Россией

Новый День20:08
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Политика

Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств

Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Русская Планета вчера в 06:04
Единоборства

Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246

На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Нева Спорт 14:53
Здоровье

В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа

Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15 января в 20:34
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
МР7.ру 08:24
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Экономика

Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу

Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
РБК 05:40
Футбол

«Локомотив» интересуется хавбеком «Бешикташа» Ленсом

Полузащитник «Бешикташа» Джеремейн Ленс попал в сферу интересов московского «Локомотива», утверждает Fotomac.com.tr.
Sports.ru 13:29
Кино

Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Discover24 02:59
Общество

Россиянам пообещали весну в середине зимы

Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
Газета.Ru 16:16
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Игры

Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств

Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 03:09
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 12:51
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Политика

В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование

Депутаты от "Единой России" разработают законопроект, которым предложат внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес

В санатории «ДиЛУЧ» прошли Рождественские встречи для анапчан

Поздравляя собравшихся с праздником, Вера Стефановна на правах хозяйки вечера сказала: – 2020-й – это особенный год.
Анапское Черноморье 15 января в 01:52
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ 10:14
Политика

В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией

Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Экономика сегодня 11:21
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Политика

Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Вечерняя Москва 12:33
Общество

В Дюссельдорфе успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Вести.Ru 20:56
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM 13:01
Общество

Германия откажется от угольных электростанций

Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
Терра 06:26
Политика

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
РБК 20:10
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Музыка

ТАСС: Михаил Мишустин является автором песен Григория Лепса

СМИ узнали, что новый Премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара известного певца Григория Лепса.
Вечерний курьер 02:52
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Российская газета 17:00
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 04:24
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Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM вчера в 04:29
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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