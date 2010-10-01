Политика
Новый ДеньКиев намерен добиваться улучшения отношений с Россией
В Киеве под руководством Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает официальный релиз офиса президента страны, на нем рассматривалась национальная стратегия «Безопасность человека – безопасность страны».
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Политика
Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств
Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246
На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Здоровье
В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа
Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Экономика
Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
Футбол
«Локомотив» интересуется хавбеком «Бешикташа» Ленсом
Полузащитник «Бешикташа» Джеремейн Ленс попал в сферу интересов московского «Локомотива», утверждает Fotomac.com.tr.
Общество
Россиянам пообещали весну в середине зимы
Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.
Происшествия
Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом
Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Политика
В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование
Депутаты от "Единой России" разработают законопроект, которым предложат внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
Шоу-бизнес
В санатории «ДиЛУЧ» прошли Рождественские встречи для анапчан
Поздравляя собравшихся с праздником, Вера Стефановна на правах хозяйки вечера сказала: – 2020-й – это особенный год.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Политика
В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией
Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Политика
Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука
Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Общество
Германия откажется от угольных электростанций
Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
Политика
Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Музыка
ТАСС: Михаил Мишустин является автором песен Григория Лепса
СМИ узнали, что новый Премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара известного певца Григория Лепса.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.