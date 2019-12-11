Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ". По его словам, прописанный в договоренностях комплекс мероприятий не сработал.

Происшествия Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.

Общество Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Политика Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.

Наука В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.

Хоккей Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.

Политика Шойгу: введение наказания за осквернение памятников воинам поможет бороться с вандалами Принятие закона о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов за рубежом будет поможет более эффективно бороться с вандалами и их покровителями, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского комитета "Победа".

Общество Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Происшествия Шамана Габышева задержала полиция 8 декабря на своем ютуб-канале ближайший сподвижник шамана Александра Габышева Евгений Ростокин (Ворон) поделился со своими подписчиками сенсацией: Шаман Габышев на санках, с лайками и тремя последователями из Якутска начал свой поход в Москву.