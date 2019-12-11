Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ". По его словам, прописанный в договоренностях комплекс мероприятий не сработал.
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