Политика
РИА НовостиКиев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ". По его словам, прописанный в договоренностях комплекс мероприятий не сработал.
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Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Здоровье
Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей
Нейрохирург о ненужных операциях и вопросах, которые стоит задать врачу Подробнее Как правило, граждане обращаются к другим специалистам, фармацевтам, чтобы проверить назначения медиков или обсуждают диагноз с близкими.
Футбол
«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
Кино
«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года
Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Политика
Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совбез принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Армия и оружие
В Нигере погибли более 60 человек
По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут временно ограничить
Возможные ограничения движения по Крымскому мосту связаны с проведением технологических работ, сообщили в Министерстве транспорта России.
Общество
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках
Совет Федерации в среду одобрил законопроект об электронных трудовых книжках, ранее принятый Госдумой.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.