Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМИД РФ ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым

МИД России оставил без рассмотрения ноту, которую направили украинские дипломаты после визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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 пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.
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