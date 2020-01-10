с чего всё началось

МИД России оставил без рассмотрения ноту, которую направили украинские дипломаты после визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым

Происшествия В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Экономика Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома» "Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.

Здоровье В Минздраве проконтролируют состояние Клинической больницы Святителя Луки Министерство здравоохранения РФ отреагировало на негативные отзывы пациентов об условиях пребывания в Клинической больнице Святителя Луки в Санкт-Петербурге.