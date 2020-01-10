Политика
Национальная служба новостейМИД РФ ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым
МИД России оставил без рассмотрения ноту, которую направили украинские дипломаты после визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
На своей странице в Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.Инфорос00:33
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